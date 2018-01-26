عبد الحميد مروان يحاضر عن القدس

ألقى عبد الحميد مروان، الرئيس الشرفي لاتحاد المهندسين الفلسطينيين، محاضرة بمقر مجلس الأمة.

تحت عنوان ” مسألة القدس بين القرارات الأممية والقرار الأمريكي: أي مستقبل للقدس ؟” .

المحاضرة حضرها عبد القادر بن صالح ، رئيس مجلس الأمة، وعز الدين ميهوبي وزير الثقافة.

و سفير دولة فلسطين بالجزائر، وسعد الدين نويوات ومحمد علي بوغازي المستشارين برئاسة الجمهورية .

في محاضرته، ذكر المحاضر ،في البداية، بالجهود التي تبذلها الجزائر لدعم القضية الفلسطينية.

كما استعرض خلفيات القرار الأمريكي بشأن القدس وتداعياته وردود الأفعال الدولية التي صاحبته.

مشيرا الى أن هذا القرار سيفتح أبواب جهنم على العدو الإسرائيلي وسيحيي القضية الفلسطينية من الركود الذي تشهده حاليا.

وتطرق أيضا لآفاق القضية الفلسطينية والتطورات التي ستنجر عن القرار الأمريكي.

وخلال المناقشة العامة أثيرت العديد من القضايا وخاصة ما تعلق منها بانتفاضة القدس ،وسبل تفعيل العمل الفلسطيني.

وقد تكفل المحاضر بالإجابة على مختلف الانشغالات والتساؤلات التي أثارها المشاركون.