عبد الخالق صيودة الوالي الجديد للعاصمة في أسطر

عيّن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح،عبد الخالق صيودة والي باتنة، واليا على العاصمة بعد إنهاء مهام عبد القادر زوخ.

وشغل عبد الخالق صيودة الوالي الجديدة لولاية الجزائر العاصمة، منصب والي لأول مرة بولاية باتنة، بعدما شغل قبلها مناصب عدة.

وكان عبد الخالق صيودة، يمارس مهامه كأمين عام بولاية قسنطينة، وقبل ذلك مديرا للإدارة المحلية بولاية وهران، ثم بولاية عنابة.

وكسب عبد الخالق صيودة ثقة سكان باتنة بعد توليه لزمام المسؤولية على رأس الولاية، حيث اعتبروه من أفضل الولاة

الذين مروا على الولاية، وذلك في تعليقات لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد قرار تحويله إلى العاصمة.