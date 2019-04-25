عبد الخالق صيودة: ترحيل منكوبي القصبة قريبا

قدم الوالي الجديد للعاصمة عبد الخالق صيودة التعازي لأهالي ضحايا إنهيار مبنى بالقصبة السفلى.

وخلال استلامه لمهامه اليوم بمقر الولاية، طمأن الوالي الجديد أهالي الضحايا بالتكفل بهم وترحيلهم في القريب العاجل.

وقال صيودة أن منصب والي العاصمة مسؤولية كبيرة نتمنا أن نكون لها و سنسعى جاهدين لنكون كفئ في هذا المنصب.

وإكمال البرامج المسطرة و نحن دائما في خدة المواطن، و كلنا آذان صاغية.

واردف يقول: “لا أستطيع فعل شيء دون سكان العاصمة نحن لها يدا بيد لتكون ثمرة العمل كفريق واحد”.

ودعا والي العاصمة جميع المنتخبين إلى العمل سويا كل في موقع عمله من أجل خدمة ساكن الولاية.

والبقاء في حالة استماع كامل للكل داعيا المجتمع المدني إلى مرافقتهم وعدم التردد في نقل صوت المواطن لنا.

وقال ان الإعلام هو همزة وصل والمرآة العاكسة للمواطنين أدعو كل المؤسسات الإعلامية للوقوف مع المواطن و نقل صوته لنا.

وشكر عبد الخالق صيودة جهود الوالي السابق عبد القادر زوخ:”لاننسى الجهود المبذولة من طرف عبد القادر زوخ الذي أرجع للعاصمة بريقها رجل أفنى ثلث عمره خدمة للجزائر”.