عبد الخالق صيودة يعزي عائلة مدير “Le Soir d’Algérie” فؤاد بوغانم

عَزى والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة عائلة الصحفي فؤاد بوغانم مدير جريدة “Le Soir d’Algérie”

ونشر الصفحة الرسمية لولاية الجزائر على فايسبوك، تعزية جاء فيها:

لقد خشعت النفوس و إختلج الخاطر حزنا على إثر إنتقال المرحوم فؤاد بوغانم طيب الله ثراه إلــى رضوان من الله و مغفرة منه، و إنها لسنة الله في الأولين و مشيئته في الآخرين، ليسري في الخلائق حكم القضاء بـحلوه و بـمره و ليجزي من عباده من كان صبورا.

ولا يسعني في عز البلاء هذا، إلا أن أسأل الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة و المغـفـرة و أن يفـرغ عليـكم و على أهلكم و ذويكم من خزائن رحمته صبرا جميلا، كما نسأله أن يعظم أجركم و يجزل لكم الثواب.

“لله ما أخذ و لله ما أعطى”، “إنا لله و إنا إليه راجعون”