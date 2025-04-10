عبد الخالق صيودة يهنئ شباب قسنطنية ببلوغهم نصف نهائي كأس الكاف

بعث والي ولاية فسنطينة، عبد الخالق صيودة، رسالة تهنئة، لفريق شباب قسنطينة، عقب فوزهم أمام اتحاد الاصمة، وتأهلهم لنصف نهائي كأس الكاف.

ونشرت إدارة فريق شباب قسنطينة، عبر الصفحة الرسمية للنادي، الرسالة التي تلقتها من الوالي عبد الخالق صيودة، بهذه المناسبة.

ووضف والي فشنطينة، التأهل الذي حققه “السياسي”، على حساب اتحاد العاصمة في كأس الكاف، بالتاريخي.

وأبدى عبد الخالق صيودة، في ختام رسالته، تمنياته للنادي الرياضي القسنطيني المزيد من الناجح والتألق.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة، ضمن تألهه أمس الأربعاء، لنصف نهائي كأس الكاف، بعد فوزهم على اتحاد العاصمة، بضربات الترجيح.