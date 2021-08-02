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عبد الرؤوف برناوي: الإمكانيات المادية موجودة لكن أغلبيتها موجهة لكرة القدم وسوء تسييرها صعّب المهمة

بقلم النهار أونلاين
عبد الرؤوف برناوي: الإمكانيات المادية موجودة لكن أغلبيتها موجهة لكرة القدم وسوء تسييرها صعّب المهمة
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