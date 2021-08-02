قناة النهار عبد الرؤوف برناوي: الإمكانيات المادية موجودة لكن أغلبيتها موجهة لكرة القدم وسوء تسييرها صعّب المهمة بقلم النهار أونلاين نشر في 02 أوت 2021 - 22:14 شارك غرِّد 48 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967914 اقرأ أيضا تساؤلات: منظمة الصحة العالمية تحذر .. السلالات المتحورة ألفا،بيتا،جاما ودلتا الأكثر عدوى وشراسة قناة النهار 14 جويلية دلال خير: شاب أصيب بالسرطان أيام قبل زواجه.. أمله في الشفاء كبير لكن بمبلغ كبير يفوق مقدرة العائلة قناة النهار 30 جويلية "إبن أخ المدرب نور الدين سعدي ينفي وفاتــ.ـه ويؤكد :"راهو حي.. متواجد في الإنعاش وحالته مستقرة" قناة النهار 16 جويلية شفيق باهو يطرب الحضور بمقطع أكابيلا رائع قناة النهار 20 جويلية