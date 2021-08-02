قناة النهار عبد الرؤوف برناوي: وزير الشباب والرياضة لا يستطيع التدخل في اللجنة الأولمبية وحسيبة بولمرقة خيبت ظني بقلم النهار أونلاين نشر في 02 أوت 2021 - 22:13 شارك غرِّد 252 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967911 اقرأ أيضا مستغانم: عدسة قناة النهار تنزل بمصلحة كوفيد 19 لرصد مشاهد حصرية للمصابين بفيروس كورونا قناة النهار 26 جويلية النهار ترندينغ: فضيحة تكريم بكؤوس المائدة بسكيكدة وعون حماية مدنية ينقذ طفلة من مـ وت محقق قناة النهار 14 جويلية تساؤلات: السلالات المتحورة.. ما مدى فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ؟ قناة النهار 26 جويلية ألو فارس: كيكة بالشكولاطة .. بنة ولا أروع قناة النهار 21 جويلية