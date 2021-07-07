قناة النهار عبد الرحمان بن بوزيد: أنا مسؤول على قطاع الصحة وفيروس كورونا “ما يغلبنيش” بقلم النهار أونلاين نشر في 07 جويلية 2021 - 22:46 شارك غرِّد 240 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=957248 اقرأ أيضا سكيكدة: النهار ترافق الفرقة المختلطة لمراقبة الوجبات المخصصة للممتحنين والمؤطرين قناة النهار 23 جوان تساؤلات: تصدير المواد الغذائية المدعمة .. أي نجاعة إقتصادية قناة النهار 22 جوان تيزي وزو: 50 عاما في التربية لم تخمد نيـ.ـران حلم نيل البكالوريا لأكبر مترشح قناة النهار 24 جوان سطيف: إرتفاع أسعرا المواشي .. المواطن متذمر والموال يبرر قناة النهار 30 جوان