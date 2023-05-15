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عبد الرحمان بن يمينة: إستراتيجية الصيانة تبدأ من التصميم لتفادي “البريكولاج” والمصاريف الزائدة

بقلم النهار أونلاين
عبد الرحمان بن يمينة: إستراتيجية الصيانة تبدأ من التصميم لتفادي “البريكولاج” والمصاريف الزائدة
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