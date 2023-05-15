قناة النهار عبد الرحمان بن يمينة: إستراتيجية الصيانة تبدأ من التصميم لتفادي “البريكولاج” والمصاريف الزائدة بقلم النهار أونلاين نشر في 15 ماي 2023 - 23:16 شارك غرِّد أرسل 9 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9HtuM اقرأ أيضا المغربيان دنيا فيلالي وعدنان فيلالي يكشفان بالتفصيل فضائح وحقائق مثيرة وصادمة لنظام المخزن قناة النهار 12 ماي تخصيص 12 حاصدة لتجميع وتخزين الحبوب تحسبا لإنطلاق موسم الحصاد بالجلفة قناة النهار 13 ماي طالع هابط: شاهد كيف علق الشيخ النوي على التصريح الأخير لوزير الصناعة علي عون قناة النهار 30 أفريل تيارت : أقدم سوق لبيع الخيول بأنواعها مقصد لمحبيها بالسوقر قناة النهار 04 ماي شاهد صراحة رجل جزائري.. كذبت كذب عظيم وتزوجت 3 نساء بهذه الطريقة!! قناة النهار 15 ماي حماية مدنية: نظير مجهوداتهم .. نحو تعزيز قدراتهم المادية والبشرية أكثر قناة النهار 07 ماي شاهد عملية تلقيح الحجاج المقبلين على أداء مناسك الحج بالوادي قناة النهار 27 أفريل حج 2023 : قرار منح 2000 جواز حج يعيد الأمل لمن تجاوز سنهم 70 سنة قناة النهار 28 أفريل الترويج للسينما الجزائرية..ما الإستراتجية ؟ قناة النهار 04 ماي جولة في إفريقيا" هو عنوان الحفل الذي أحيته فرقة سلطان قناوة بقاعة ابن خلدون" قناة النهار 05 ماي