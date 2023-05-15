قناة النهار عبد الرحمان بن يمينة: هذا هو واقع صيانة البنايات الإدارية في الجزائر بقلم النهار أونلاين نشر في 15 ماي 2023 - 23:14 شارك غرِّد أرسل 9 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/K1Dw9 اقرأ أيضا شاهدوا... محاولة تهريب مليون و200 ألف أورو بمطاري وهران وهواري بومدين قناة النهار 14 ماي المعتدي على محل بـ"القبة" خلال إستجوابه.. "كنت راح نكسرلو راصو ماشي غير الحانوت" قناة النهار 02 ماي والد الشهيد النقيب "تناح محمد" أنا قدمت ولدي للجزائر كان عاقل ومتربي قناة النهار 11 ماي غليزان : توقعات بتراجع إنتاج القمح الصلب بسبب شح الأمطار هذا الموسم قناة النهار 01 ماي طالع هابط: شاهد الماء ضايع عندو سنين في جيجل والنوي يبعث برسالة لوزير الري قناة النهار 30 أفريل وهران / جثـ.ـمان رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز يوارى الثرى قناة النهار 14 ماي "طالع هابط: العجب في قالمة .. يسقوا الفول بمياه الصرف الصحي قناة النهار 07 ماي الشيخ النوي: مشاكل بالجملة في قطاع الأشغال العمومية.. مشروع تهيئة طريق متوقف لأسباب مجهولة قناة النهار 27 أفريل صحة: الأطفال والمسنون .. أولى ضحايا مضاعافات ضربات الشمس قناة النهار 27 أفريل وزير الخارجية السعودي: التعاون بين البلدين يخدم أمن واستقرار العالم العربي.. قناة النهار 09 ماي