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الرياضة

عبد الرحمان حماد: “الميداليات المحققة جاءت نتيجة مجهودات الرياضيين والاتحاديات”

بقلم كريم تيغرمت
عبد الرحمان حماد: “الميداليات المحققة جاءت نتيجة مجهودات الرياضيين والاتحاديات”
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هنأ رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية عبد الرحمان حماد، الرياضيين المتوجين بميداليات في الألعاب المتوسطية، مرجعا الفضل لمجهودات الرياضيين، والاتحاديات.

وصرح عبد الرحمان حماد، لتلفزيون “النهار”: “أهنئ كل رياضيين الذين تمكنوا من حصد أولى الميداليات للجزائر في الألعاب المتوسطية”.

كما أضاف: “هذه الميداليات هي ثمرت المجهودات الكبيرة التي قدمها الرياضيين، والاتحاديات خلال تحضيراتهم لهذه الألعاب”.

وتابع عبد الرحمان حماد: “نتمنى أن يكون هذا حافزا لباقي الرياضيين، من أجل تتويجات أخرى خلال هذه الألعاب”.

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