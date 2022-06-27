عبد الرحمان حماد: “الميداليات المحققة جاءت نتيجة مجهودات الرياضيين والاتحاديات”
بقلم كريم تيغرمت
هنأ رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية عبد الرحمان حماد، الرياضيين المتوجين بميداليات في الألعاب المتوسطية، مرجعا الفضل لمجهودات الرياضيين، والاتحاديات.
وصرح عبد الرحمان حماد، لتلفزيون “النهار”: “أهنئ كل رياضيين الذين تمكنوا من حصد أولى الميداليات للجزائر في الألعاب المتوسطية”.
كما أضاف: “هذه الميداليات هي ثمرت المجهودات الكبيرة التي قدمها الرياضيين، والاتحاديات خلال تحضيراتهم لهذه الألعاب”.
وتابع عبد الرحمان حماد: “نتمنى أن يكون هذا حافزا لباقي الرياضيين، من أجل تتويجات أخرى خلال هذه الألعاب”.
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