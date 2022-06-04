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الرياضة

عبد الرحمان حماد: “هذا هو سبب تراجع مستوى الرياضات الجماعية الجزائرية”

بقلم كريم تيغرمت
عبد الرحمان حماد: “هذا هو سبب تراجع مستوى الرياضات الجماعية الجزائرية”
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كشف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، أسباب تراجع الرياضات الجماعية في الجزائر، خلال السنوات الأخيرة.

وصرّح حماد عبد الرحمان، في حوار خاص لشبكة “بين سبورت”: “كانت هناك مشاكل إدارية لدى الاتحادات في السنوات الأخيرة”.

كما أضاف: “توقف البطولة الوطنية في كرة اليد، السلة، كرة الطائرة، وغيرها، لفترة طويلة بسبب فترة “الكوفيد”، أدى لتراجع المستوى”.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية حماد عبد الرجمان: “من غير الممكن الحفاظ على المستوى، بالتدرب فقط، دون خوض منافسات رسمية”.

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