عبد الرحمان حماد: “هذا هو سبب تراجع مستوى الرياضات الجماعية الجزائرية”
بقلم كريم تيغرمت
كشف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، أسباب تراجع الرياضات الجماعية في الجزائر، خلال السنوات الأخيرة.
وصرّح حماد عبد الرحمان، في حوار خاص لشبكة “بين سبورت”: “كانت هناك مشاكل إدارية لدى الاتحادات في السنوات الأخيرة”.
كما أضاف: “توقف البطولة الوطنية في كرة اليد، السلة، كرة الطائرة، وغيرها، لفترة طويلة بسبب فترة “الكوفيد”، أدى لتراجع المستوى”.
وتابع رئيس اللجنة الأولمبية حماد عبد الرجمان: “من غير الممكن الحفاظ على المستوى، بالتدرب فقط، دون خوض منافسات رسمية”.
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