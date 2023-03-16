عبد الرحمان حماد يخلف سبقاق على رأس وزارة الشباب والرياضة

عين البطل الجزائري الأسبق، ورئيس اللجنة الأولمبية، عبد الرحمان حماد، وزير للشباب والرياضة خلفا لعبد الرزاق سبقاق.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، عن اجراء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعديل وزاري، مسّ وزارة الشباب والرياضة.

كما كشفت رئاسة الجمهورية عن تعيين عبد الرحمان حماد، وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لعبد الرزاق سبقاق.

يذكر أن البطل الجزائري الأسبق للقفز العالي، عبد الرحمان حماد، كان يرأس اللجنة الاولمبية الجزائرية، قبل تعيينه وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لعبد الرزاق سبقاق.