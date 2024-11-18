عبد الرحمان حماد يغادر وزارة الشباب والرياضة بعد عام و8 أشهر

غادر عبد الرحمان حماد، منصبه وزيراً للشباب والرياضة، اليوم الاثنين، ليخلفه وليد صادي. في التعديل الحكومي الذين أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،

وشغل عبد الرحمان حماد منصب وزير الشباب والرياضة منذ تعيينه يوم الـ18 مارس من سنة 2023. لتنتهي مهامه بعد عام و8 أشهر بالضبط.

وكان حماد قد خلف الوزير الأسبق عبد الرزاق سبقاق، بعدما سبق له ترأس اللجنة الأولمبية الجزائرية.

كما يُعد حماد بطلاً سابقا في ألعاب القوى، اختصاص القفز العالي، وتوج بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2000، كما نال الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية 2002. وذهبية الألعاب المتوسطية سنة 2001.

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