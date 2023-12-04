عبد الرحمان حماد يهنئ سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم

قاسم وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الإثنين، المنتخب الوطني للسيدات، فرحتهن ببلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وحرص وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، على تهنئة سيدات المنتخب الوطني، نظير هذا الإنجاز.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، تهاني الوزير حماد، لسيدات الخضر، عقب ترسيم تأهلن لـ”كان 2024″.

يذكر أن تأهل المنتخب الوطني للسيدات، إلى نهائيات كأس امم إفريقيا 2024، جاء عقب فوزهن اليوم الإثنين، بهدف دون رد، على حساب منتخب بورندي.