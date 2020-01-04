عبد الرحمان راوية: أنا إبن هذا القطاع وأعلم جيدا خباياه

قال الوافد الجديد على رأس وزارة المالية، عبد الرحمان راوية، أنه إبن القطاع المالي ويعرف جيدا خباياه.

وكشف راوية، اليوم السبت خلال تسلمه رسميا لمهامه كوزير جديد لوزارة المالية، أنه يفتخر بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تكليفه هذه المهمة.

وإعتبر راوية المهمة بالصعبة ولكن ليست بالمستحيلة.

وأكد راوية على ضرورة تكثيف كل الجهود من أجل إجتياز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الجزائر.

كما ألح وزير المالية الجديدة على ضرورة منح الفرصة للجميع، ليتم تلبية حاجيات المواطنين الجزائريين في مختلف القطاعات.

مشيرا ان برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برنامج مكتمل يشمل كل القطاعات، الأمر الذي سيعطي الإنطلاق لمرحلة جديدة.

وقال راوية أنه يجب على كل الإطارات بالوزارة العمل معا لإجتياز هذه المرحلة وتحقيق الإزدهار للبلاد.