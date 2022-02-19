عبد الرحمان راوية يستلم مهامه وزيرا للمالية
اشرف اليوم السبت الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على مراسيم تنصيب عبد الرحمان راوية على رأس وزارة المالية. وجاء هذا بعد تعيين من طرف رئيس الجمهورية في الـ 17 فيفري الجاري.
مراسيم التنصيب جرت بمقر وزارة المالية بحضور الاطارات السامية للقطاع ومدراء البنوك ومؤسسات التأمين ومختلف المؤسسات المالية.
وشغل أيمن بن عبد الرحمان منصب وزير المالية منذ جوان 2020، وواصل مهامه على رأس هذا القطاع. بالموازاة مع توليه مهام الوزارة الاولى الأول منذ جوان 2021. وذلك إلى غاية تعيين راوية الخميس الماضي.
وبالمناسبة ألقى بن عبد الرحمان كلمة قائلا: “لابد أن يهب كل القطاع لإعطاء دفع قوي للإصلاحات التي تؤسس للجزائر الجديدة”. داعيا كل الاطارات لأن يكونوا “سندا لراوية في إنجاز المشاريع قيد التنفيذ”.
من جهته، عبر راوية عن امتنانه للثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في شخصه من أجل تولي منصب وزير المالية مرة أخرى.
وأكد وزير المالية الجديد منح الأولوية لكل ما يعني المواطن والمتعاملين الاقتصاديين لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات.
عبد الرحمان راوية على رأس وزارة المالية
كما يعتبر عبد الرحمان راوية من مواليد 7 نوفمبر 1960 بمستغانم تخرج من جامعة الجزائر حيث درس القانون. كما يحمل شهادة من المدرسة الوطنية للضرائب بكلارمون فيرون “فرنسا”.
وبدأ الوزير مسيرته المهنية سنة 1985 في ميدان المالية. أين تقلد شغل أول منصب له بوزارة المالية كإداري بمديرية الدراسات والتشريع الضريبي 1985-1987. ثم رئيس مكتب الاتفاقيات الجبائية الدولية 1990-1993. ليتقلد منصب نائب مدير الاتفاقيات الجبائية الدولية 1993-2000. وبعدها مدير التشريع الضريبي 2000-2003.
وشغل راوية منصب وزير للمالية مجددا في الفترة بين جانفي وجوان 2020.
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تعيين عبد الرحمان راوية وزيرا للمالية
كما عيّن، أول أمس الخميس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “عملا بأحكام المادتين 91 الفقرة 07، و104 من الدستور. وبعد استشارة الوزير الأول. عيّن، اليوم، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الدفاع الوطني كلا من عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية. صورية مولوجي، وزيرة للثقافة والفنون”.
راوية من مواليد 7 نوفمبر 1960 في مستغانم، تخرج في العلوم القانونية من جامعة الجزائر. وحاصل أيضا على شهادة من المدرسة الوطنية في كليرمون فيران (فرنسا).
بدأ تشغيله منذ عام 1985 في القطاع المالي، وبدأ عبد الرحمن راوية مسيرته المهنية في وزارة المالية على التوالي. كمدير في مديرية الدراسات والتشريعات الضريبية (1985-1987). رئيس مكتب اتفاقيات الضرائب الدولية (1990-1993) نائب مدير اتفاقيات الضرائب الدولية (1993-2000) ومدير التشريعات الضريبية (2000-2003).
على الصعيد الدولي، كان راوية خبير في صندوق النقد الدولي (IMF) في جمهورية الكونغو الديمقراطية من 2003 إلى 2005.
تم تعيينه لاحقا للدراسة والتلخيص في مكتب وزير المالية من عام 2005 إلى عام 2006، ثم المدير العام للضرائب. منذ جوان 2006 حتى تعيينه رئيسا لوزارة المالية.