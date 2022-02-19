عبد الرحمان راوية يستلم مهامه وزيرا للمالية

اشرف اليوم السبت الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على مراسيم تنصيب عبد الرحمان راوية على رأس وزارة المالية. وجاء هذا بعد تعيين من طرف رئيس الجمهورية في الـ 17 فيفري الجاري.

مراسيم التنصيب جرت بمقر وزارة المالية بحضور الاطارات السامية للقطاع ومدراء البنوك ومؤسسات التأمين ومختلف المؤسسات المالية.

وشغل أيمن بن عبد الرحمان منصب وزير المالية منذ جوان 2020، وواصل مهامه على رأس هذا القطاع. بالموازاة مع توليه مهام الوزارة الاولى الأول منذ جوان 2021. وذلك إلى غاية تعيين راوية الخميس الماضي.

وبالمناسبة ألقى بن عبد الرحمان كلمة قائلا: “لابد أن يهب كل القطاع لإعطاء دفع قوي للإصلاحات التي تؤسس للجزائر الجديدة”. داعيا كل الاطارات لأن يكونوا “سندا لراوية في إنجاز المشاريع قيد التنفيذ”.

من جهته، عبر راوية عن امتنانه للثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في شخصه من أجل تولي منصب وزير المالية مرة أخرى.

وأكد وزير المالية الجديد منح الأولوية لكل ما يعني المواطن والمتعاملين الاقتصاديين لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات.

عبد الرحمان راوية على رأس وزارة المالية

كما يعتبر عبد الرحمان راوية من مواليد 7 نوفمبر 1960 بمستغانم تخرج من جامعة الجزائر حيث درس القانون. كما يحمل شهادة من المدرسة الوطنية للضرائب بكلارمون فيرون “فرنسا”.

وبدأ الوزير مسيرته المهنية سنة 1985 في ميدان المالية. أين تقلد شغل أول منصب له بوزارة المالية كإداري بمديرية الدراسات والتشريع الضريبي 1985-1987. ثم رئيس مكتب الاتفاقيات الجبائية الدولية 1990-1993. ليتقلد منصب نائب مدير الاتفاقيات الجبائية الدولية 1993-2000. وبعدها مدير التشريع الضريبي 2000-2003.

وشغل راوية منصب وزير للمالية مجددا في الفترة بين جانفي وجوان 2020.

طالع أيضا:

تعيين عبد الرحمان راوية وزيرا للمالية