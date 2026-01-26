عبد الرحيم بوعكاز جديد اتحاد الحراش

أعلنت إدارة نادي اتحاد الحراش، اليوم، تعاقدها رسميًا مع صانع الألعاب عبد الرحيم بوعكاز، بعقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم الجاري، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وعبّر بوعكاز عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف “الصفراء”، حيث قال في تصريح للقناة الرسمية للنادي على “فايسبوك”، عقب إمضائه على العقد: “سأكون مع العائلة الكبيرة، وهو فخر كبير لي أن أحمل قميص فريق عريق تعاقب عليه العديد من اللاعبين الكبار. سنسعى جاهدين لإعادة الفريق إلى مكانته الأصلية”.

كما وجّه اللاعب رسالة شكر لكل من سانده، مضيفًا: “أشكر الجميع على مساندتي، وأتمنى من أنصار الكواسر الوقوف إلى جانبنا ومساعدتنا على تحقيق نتائج إيجابية في قادم الاستحقاقات”.