“عبد الرزاق البارا” و26 متهما أمام محكمة الدار البيضاء ماي المقبل

من المقرّر أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 11 ماي المقبل. ملف زعيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، والعقل المدبر لعملية اختطاف السياح الأوروبيين في صحراء الجزائر المدعو ”عبد الرزاق صايفي” أو “البارا”.

ويتابع الموقوف “عبد الرزاق صايفي” رفقة 26 متهما من بينهم 3 موقوفين والبقية في حالة فرار. أغلبهم لقوا حتفهم في العمليات العسكرية التي شنتها مصالح الأمن في إطار محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة.

ويواجه ” عبد الرزاق صايفي” ومن معه تهما ذات طابع جنائي، تتعلق بجنايات الاعتداء الغرض منه القضاء على نظام الحكم. أو تغييره وتحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض. أو المساس بوحدة التراب الوطني، الاعتداء الغرض منه التقتيل أو التخريب في منطقة أو أكثر.

بالإضافة كذلك إلى رئاسة عصابات مسلحة وقيادتها قصد الإخلال بأمن الدولة أو بقصد اغتصاب أو نهب أو تقسيم الأملاك العمومية أو الخصوصية أو بقصد مهاجمة ومقاومة القوة العمومية. إنشاء وقيادة جماعة إرهابية مسلحة الغرض منها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص. وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، حيازة أسلحة ممنوعة أو ذخائر بقصد المتاجرة فيها. بالإضافة كذلك إلى تصديرها واستيرادها دون رخصة، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جناية الاختطاف بغرض طلب فدية، في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

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