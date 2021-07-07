عبد الرزاق سبقاق وزيرا جديدا للشباب والرياضة

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن تنصيب عبد الرزاق سبقاق، في الحكومة الجديدة، وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لسيد علي خالدي.

وكشفت رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء، عن تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة، والتي تم فيها تعيين عبد الرزاق سبقاق وزيرا للشباب والرياضة.

وسبق للوزير عبد الرزاق سبقاق، تقلد العديد من المناصب السامية في الدولة، على غرار مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة، وأمين عام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.