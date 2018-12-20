عبد الرزاق قسوم: الجمعية بعيدة عن الانتماء الحزبي والسياسي

أكد رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم، اليوم بالعاصمة، بأن الجمعية تعمل على نشر الخطاب الاعتدال والتسامح ومحاربة التطرف والعنف.

وأشار قسوم في اشغال الجمعية العامة ال5 لجمعية العلماء المسلمين الى ان الجمعية تقديم خطاب متميز بالتسامح والانفتاح على الأخر ومقاومة الغلو والتطرف والتشدد والعنف بجميع اشكاله.

واكد ان الجمعية بعيدة عن الانتماء الحزبي والسياسي، غير انها حاضرة في كل القضايا الوطنية.

من خلال ابداء الراي والنقد بما يعود على البلاد بالخير و بالتنديد بالفساد.

ولدى تطرقه لمسألة الامازيغية, اوضح المتحدث انها من مكونات الهوية والشخصية ويتعين ابعداها عن التجاذبات السياسية.

وترك الاكاديميين يتكفلون بها مع اقتراح كتابها بالحرف العربي الذي يوحد كل الجزائريين.