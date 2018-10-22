عبد الرزاق مقري: “لن نترك البرلمان وسنواصل المقاومة”

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، اليوم الاثنين، ان حزبه لن يترك البرلمان وسيواصل المقاومة.

وفي منشور له عبر صفحة الحزب على فيسبوك، قال انه كلما ظهرت تطورات تسيء لسمعة البرلمان وتزيد في تهاوي مصداقيته ترتفع بعض الأصوات تطالب الحزب بالخروج منه.

وأضاف أن هذا دعوة إلى خطوة عبثية لا تحمل هدفا، ولا تستجيب لرؤية ولا يتحقق منها أي مكسب ملموس لصالح الحق والعدالة والديمقراطية أو لصالح معيشة المواطن وإنهاء الظلم والفساد.

واعتبر مقري، تخلي الحزب والأحزاب المقاومة عن البرلمان، في هذه المرحلة بالذات تخل طوعي عن منابر مهمة لمواصلة التوعية والمقاومة السياسية.

وقال إن المعركة اليوم هي معركة ” الوعي السياسي” وليست معركة ” العنتريات العبثية” التي لا تندرج ضمن مشروع سياسي يعرف أصحابه ماذا يفعلون وما يقدمون وما يؤخرون.