عبد الرزاق ڨسوم: موقف الرئيس تبون سيخلده التاريخ بإعادة الإعتبار للعلامة عبد الحميد إبن باديس

بعث رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين برسالة شكر إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعادة الإعتبار للعلامة عبد الحميد إبن باديس.

وكتب عبد الرزاق ڨسوم في الرسالة أن مبادرة الرئيس تبون، تضاف إلى المواقف النبيلة التي يتخدها وهذا الموقف سيخلده التاريخ، ويذكره لكم المنصفون.

وجاء في مضمون الرسالة مايلي:

” لقد كان لموقفكم التاريخي النبيل، من خلال رسالتكم النبيلة بمناسبة يوم العلم أطيب الأثر في نفوس أبناء وبنات جمعية العلماء الجزائريين، والشعب الجزائري المسلم بصفة عامة”.

وأضاف ڨسوم ” لقد أنصفتم التاريخ بموقفكم الخالد هذا، فصححتم للأجيال وللمؤرخين ولكامل شعبنا دور إبن باديس والعلماء الذي ظل مطموسا، حتى من الله على الجزائر بعهدكم فأعدتم الأمور إلى نصابها، وهو موقف سيخلده التاريخ، ويذكره لكم المنصفون”.

وإختتم رئيس جمية العلماء الرسالة بـ”إن مبادرتكم هذه، تضاف إلى المواقف النبيلة التي ما فتئتم تتخذونها منذ وصولكم لسدة الحكم، وازدادت تميزا، في هذه الحقبة الحرجة التي يمر بها وطننا، بسبب معاناة وباء كورونا”.