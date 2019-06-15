عبد الرشيد طبي : “التحديات كبيرة في المرحلة التي تمر بها البلاد”

أكد عبد الرشيد طبي، الرئيس الأول للمحكمة العليا، اليوم السبت، أنّ المسؤولية تكليف وتشريف.

وثمّن طبي على هامش استلام مهامه، الجهود التي قدمها الرئيس الأول للمحكمة العليا السابق سليمان بودي.

وأوضح المتحدث، أن تعيينه في هذا المنصب هو إضافة لجهود السابقين، في الظروف التي تعيشها البلاد.

وشكر الرئيس الأول للمحكمة العليا السلطات العليا على الثقة التي وضعوها فيه، متمنيا أن يكون في مستوى هذه الثقة.

ومستوى تطلعات المواطنين، قائلا إنه يعي أن التحديات في هذه المرحلة كثيرة، حيث تتطلب تكثيف وتوحيد الجهود.

واستلم الرئيس الأول للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي، مهامه من سليمان بودي الذي شغل المنصب منذ 2013.

وقد شغل القاضي عبد الرشيد طبي، في وقت سابق منصبا في المجلس الشعبي الوطني.

وتم تعيين طبّي، من طرف رئيس المجلس الأسبق العربي ولد خليفة في جويلية 2013، مديرا لديوانه.

وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد أجرى حركة في سلك القضاء وقطاع الخدمات الجامعية، مست مناصب عليا في سلك العدالة.