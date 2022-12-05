عبد الرشيد طبي يستقبل رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

استقبل وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل، إيماني داود عبود رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والوفد المرافق لها. وذلك بمناسبة مشاركتها في أشغال الملتقى الدولي المنظم من طرف المحكمة الدستورية حول موضوع “حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة”.

و تناول اللقاء استعراض واقع حقوق الإنسان في إفريقيا ومهام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في ترقيتها وحمايتها.