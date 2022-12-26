عبد الرشيد طبي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر

استقبل وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي مساء اليوم الإثنين، بمقر وزارة العدل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيدة إليزابيت مور أوبين.

يأتي هذا اللقاء استجابة لطلب سعادة السفيرة في مقابلة وزير العدلِ حافظ الأختام.

وخلال اللقاء استعرض طبي بمعية سعادة السفيرة، واقع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في المجال القضائي والقانوني وسبل تطويرها خاصة في مجال التكوين بما يخدم مصلحة البلدين.