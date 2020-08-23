عبد السلام: “أودعنا طلب خاص للسماح بدخول الزلفاني ولاعبينا الأجانب”

تحدث المدير الرياضي لشبيبة القبائل، كمال عبد السلام، عن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الفريق، لعودة المدرب يامن الزلفاني، واللاعبين الأجانب إلى الجزائر.

وصرح عد السلام، في ندوة صحفية، اليوم الأحد: “أودعنا طلب خاص، للسماح بدخول المدرب يامن الزلفاني، ولاعبينا الأجانب إلى الجزائر”.

وأوضح المدير الرياضي لشبيبة القبائل: “يأتي هذا بغرض دخول الفريق في تربص لأسبوعين ببجاية، ابتداء من يوم 29 أوت الجاري”.

يذكر أن مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني، يتواجد ببلده تونس، بسبب كورونا، بالإضافة لبقية اللاعبين الأجانب لنادي شبيبة القبائل.