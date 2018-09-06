عبد السلام بنانة: الممرضة تعرضت لحادث عمل..وسأرفع دعوى قضائية ضد زوجها

أفاد مدير مستشفى مصطفى باشا، عبد السلام بنونة أن الممرضة التي سقطت داخل المصعد تعرضت لحادث عمل ولم تنتحر.

مشيرا خلال إتصال هاتفي “بالنهار”، أن الممرضة وقع لها حادث أثناء عملها وسقطت من المصعد.

مفيدا بأن القضية قيد التحقيق الذي سيعطي النتائج بالتفصيل عما حدث.

وأضاف المتحدث، أن زوج الضحية قام بتصريح لبعض وزسائل الإعلام مفاده أنه وجد نفسه وحده والإدارة معزولة وهو مافنده المتحدث.

كما أن وسيلة إعلامية نسبت إليه تصريحا مفاده أن الممرضة قامت بمحاولة إنتحار وهذا كذب وافتراء.

وأكد ذات المتحدث أنه سيرفع دعوى قضائية ضد زوج الممرضة في الوقت المناسب بسبب التصريحات التي أدلى بها.