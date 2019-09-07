عبد السلام بواب : ميناء جن جن حقق زيادة 30 بالمائة في رقم الاعمال

وسيستقبل اكبر سفينة تجارية بحمولة 170الف طن للمواد الاولية مطلع 2020.

في تصريح خص به النهار كشف الرئيس المدير العام لميناء جن جن العالمي بجيجل عبد السلام بواب عن تحقيق زيادة بسنة 54 بالمائة في قيمة السلع المتبادلة وذلك خلال السداسي الاول من السنة الجارية 2019.

مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث بلغت القيمة الاجمالية للسلع المتبادلة عبر ثاني اكبر مؤسسة مينائية افريقيا 2.6 مليون طن.

مشيرا في ذات السياق الى ان اهم السلع الاكثر تبادلا عبر ميناء جن جن تخص عمليات التصدير بنسبة 40 بالمائة.

هذا وينتظر ان يسجل ميناء جن جن العالمي بجيجل اكبر عملية تجارية تخص سفينة محملة بمواد أولية مستوردة لفائدة مصنع الحديد والصلب ببلارة.

والتي تبلغ قيمتها الاجمالية 170 الف طن وذلك مطلع السنة المقبلة 2020 مع تحقيق 3 ملايين طن من المواد المستوردة سنويا.

و1.5 مليون من المواد المصدرة نحو الخارج سنويا خاصة مع دخول مصنع مصنع بلارة ومصانع أخرى بولايتي سطيف و برج بوعريريج حيز الخدمة .