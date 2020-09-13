عبد السلام: “تربص “أقبو” جعلنا نتفائل بموسم كبير للشبيبة”

أبدى المدير الرياضي لشبيبة القبائل، كمال عبد السلام، تفائله في تحقيق الشبيبة لموسم كبير، بالنظر لما وقف عليه في تربص الفريق.

وصرح كمال عبد السلام، لإذاعو الفريق: “بدون لغة الخشب، خضنا تربص في المستوى، وأشكر كل اللاعبين، والطاقمين على العمل المنجز في هذا التربص”.

وأضاف: “اتخذنا جميع الاحتياطات الصحية اللازمة، تحت اشراف الطاقم الطبي للفريق، والحمد لله كل الأمور سارت على أفضل حال”.

وتابع: “اللاعبين القدامى، ساعدو المستقدمين الجدد في الإندماج مع التشكيلة، وهذا أمر جيد، ويصب في مصلحة الفريق”.

وختم كمال عبد السلام: “أنا جد معجب بالمجموعة التي نملكها هذا الموسم، من جميع الجوانب، لاحظنا انسجام كبير بين اللاعبين، وفي حال المواصلة على هذا المنوال، سنقدم موسم كبير”.