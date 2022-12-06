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قناة النهار

عبد السلام..عامل يومي يكسب رزقه من تحضير أكلة الباناشي

بقلم قناة النهار
عبد السلام..عامل يومي يكسب رزقه من تحضير أكلة الباناشي
تجارة
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عبد السلام..عامل يومي يكسب رزقه من تحضير أكلة الباناشي

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