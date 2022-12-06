قناة النهار عبد السلام..عامل يومي يكسب رزقه من تحضير أكلة الباناشي بقلم قناة النهار نشر في 06 ديسمبر 2022 - 14:40 تجارة شارك غرِّد أرسل 183 0 عبد السلام..عامل يومي يكسب رزقه من تحضير أكلة الباناشي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1Sa9v اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يوجه رسالة أخوة وصداقة للشعب و الشباب الكوبي قناة النهار 17 نوفمبر "سامية طبوش: شافوني نحب الحيوانات تنمرو عليا وقالو مهبولة وكنت نداوي عند طبيب نفسي قناة النهار 17 نوفمبر سمير ميستر إيكس يكشف كيف وقع في فخ الإحتيال عبر مواقع التواصل قناة النهار 01 ديسمبر عائلة الطفلة "ميسيكا" ببجاية تناشد المحسنين والسلطات لمساعدتها للعلاج في الخارج قناة النهار 02 ديسمبر ملك الأردن يترحم على أرواح الشهداء ويزور متحف المجاهد قناة النهار 04 ديسمبر بلماضي: مواجهات الجزائر ضد مالي دائما ما تكون صعبة قناة النهار 17 نوفمبر سطيف.. ابن عم مخرب عين فوارة يروي الدوافع التي جعلته يقوم باستهداف التمثال قناة النهار 03 ديسمبر هل صحيح سولكينغ سيعتزل الغناء قريبا ؟ قناة النهار 20 نوفمبر حسين أشيو: فوز الأرجنتين كان متوقع و ذكاء ميسي صنع الفارق قناة النهار 03 ديسمبر كارثة..مجهولون يقومون بحرق 10 مركبات بالعلمة قناة النهار 18 نوفمبر