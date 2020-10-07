عبد السلام: “كأس الكاف ستكون تحديا للاعبينا الشباب”

الرياضة
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عبد السلام: “كأس الكاف ستكون تحديا للاعبينا الشباب”
بقلم كريم تيغرمت

إعتبر المدير الرياضي لشبيبة القبائل، كمال عبد السلام، أن كأس الكاف ستكون تحديا جيدا للاعبين الشباب، على أمل تشريف الجزائر.

وصرح عبد السلام، للموقع الرسمي للفريق: “لم يكن من الضروري، خلق كل هذا الجدل بخصوص كأس الكاف”.

وأوضح: “الشبيبة احتلت المركز الرابعة في البطولة، ومن حقها أن تشارك في هذه المنافسة، حسب ما ينص عليه القانون”.

وأضاف المدير الرياضي للكناري: “هذه المنافسة مفيدة بالنسبة لنا، ستكون بمثابة تحد للاعبينا الشباب، ولكل منطقة القبائل”.

وتابع كمال عبد السلام: “نتمنى أن نحقق شيئا جيدا في هذه المنافسة، وأن نشرف منطقة القبائل، والجزائر بصفة عامة، مثلما فعلنا سابقا”.


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