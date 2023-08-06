عبد السلام: “لن نبيع الأوهام لجماهير النصرية وسنلعب لضمان البقاء”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المناجير العام لنصر حسين داي، شرف عبد السلام، عن الوضعية الحالية للفريق، وأهدافهم في الموسم الجديد.
وصرح عبد السلام، لتلفزيون “النهار”: “لا نملك الحق هذا الصيف في القيام بانتدابات، لذا نعمل على انتقاء الشبان للعب في الفريق”.
كما أضاف: “لن نبيع الأوهام لجماهير النصرية، من خلال منحهم وعد باللعب على الصعود، هدفنا انهاء الموسم بأريحية، عكس الموسم الماضي”.
وتابع المناجير العام للنصرية، شريف عبد السلام: “أتمنى أن يحظى فريق نصر حسين داي، بالتفاتة من المسؤولين، لتفادي اندثار هذا الفريق”.
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