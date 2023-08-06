عبد السلام: “لن نبيع الأوهام لجماهير النصرية وسنلعب لضمان البقاء”

تحدث المناجير العام لنصر حسين داي، شرف عبد السلام، عن الوضعية الحالية للفريق، وأهدافهم في الموسم الجديد.

وصرح عبد السلام، لتلفزيون “النهار”: “لا نملك الحق هذا الصيف في القيام بانتدابات، لذا نعمل على انتقاء الشبان للعب في الفريق”.

كما أضاف: “لن نبيع الأوهام لجماهير النصرية، من خلال منحهم وعد باللعب على الصعود، هدفنا انهاء الموسم بأريحية، عكس الموسم الماضي”.

وتابع المناجير العام للنصرية، شريف عبد السلام: “أتمنى أن يحظى فريق نصر حسين داي، بالتفاتة من المسؤولين، لتفادي اندثار هذا الفريق”.