عبد السلام: “نستهدف مهاجم إفريقي قبل غلق الميركاتو”

كشف المدير الرياضي لشبيبة القبائل، كمال عبد السلام، عن سعي الإدارة لإتمام صفقة مهاجم إفريقي، لغلق ميركاتو الفريق.

وصرح كمال عبد السلام، للصفحة الرسمية للفريق: “فيما يخص الإستقدامات، نحن دائما في صدد البحث عن مهاجم جديد، لغلق الميركاتو”.

وأضاف: “نحن في اتصال مع مهاجم إفريقي، لكن بالنظر للوضع الحالي، الأمور متوقفة، حيث لا يمكن للاعب الإلتحاق بالفريق لإجراء التجارب”.

وأكد كمال عبد السلام، أنه لا يوجد أي جديد بخصوص عملية الاستقدامات، التي ستم غلق ملفها بمجرد التعاقد مع مهاجم من مستوى كبير.