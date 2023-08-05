عبد السلام: “نصر حسين داي يعاني أزمة كبيرة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المناجير العام لنصر حسين داي، شريف عبد السلام، عن المشاكل العديدة التي يتخبط فيها النادي خلال هذه الفترة، مؤكدا معاناتهم من أزمة كبيرة.
وصرح عبد السلام، لتلفزيون “النهار”: “نصر حسين داي يعاني من أزمة كبيرة وكل الأبواب مغلقة في وجهنا”.
كما أضاف المناجير العام للنصرية: “في الوقت الراهن رصيد الفريق مجمّد، ونحن محرومون من الانتدابات، خاصة بعد الغاء خمس إجازات للرديف”.
وتابع شريف عبد السلام: “رئيس بلدية حسين داي، واقف إلى جانب الفريق، وأتمنى أن نحظى بمزيد من الدعم من المسؤولين، لمساعدتنا على ضمان انطلاقة الفريق”.
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