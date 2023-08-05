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الرياضة

عبد السلام: “نصر حسين داي يعاني أزمة كبيرة”

بقلم كريم تيغرمت
عبد السلام: “نصر حسين داي يعاني أزمة كبيرة”
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تحدث المناجير العام لنصر حسين داي، شريف عبد السلام، عن المشاكل العديدة التي يتخبط فيها النادي خلال هذه الفترة، مؤكدا معاناتهم من أزمة كبيرة.

وصرح عبد السلام، لتلفزيون “النهار”: “نصر حسين داي يعاني من أزمة كبيرة وكل الأبواب مغلقة في وجهنا”.

كما أضاف المناجير العام للنصرية: “في الوقت الراهن رصيد الفريق مجمّد، ونحن محرومون من الانتدابات، خاصة بعد الغاء خمس إجازات للرديف”.

وتابع شريف عبد السلام: “رئيس بلدية حسين داي، واقف إلى جانب الفريق، وأتمنى أن نحظى بمزيد من الدعم من المسؤولين، لمساعدتنا على ضمان انطلاقة الفريق”.

رابط دائم : https://nhar.tv/nYinx
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