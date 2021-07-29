عبد السلام هنية: “فلسطين تعتز وتفتخر بالجزائري فتحي نورين”

أعرب مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، عبد السلام هنية، اعتزازه وافتخاره، بخرجة فتحي نورين اتجاه القضية الفلسطينية.

وصرح عبد السلام هنية، لتلفزيون “النهار” من فلسطين، عقب التكريم الذي حظي به المصارع الجزائري بن نورين في فلسطين.

“هذا التكريم يأتي في سياق التقدير والعرفان للرياضي الجزائري فتحي نورين، الذي نعتز ونفتخر به، بعد رفضه أن يزين صدره بميدالية في لاأهم حدث رياضي عالمي”.

وأضاف عبد السلام هنية: “وضع صورة فتحي نورين، اليوم بملعب فلسطين، هو رسالة تقدير، وعرفان”.

وخلال هذا التكريم، تم وضع جدارية كبيرة، على ملعب فلسطين، تحمل صورة المصارع الجزائري، إلى جانب العلم الجزائري.

يذكر أن فتحي نورين، انسحب من الألعاب الأولمبية، بعد رفضه التطبيع، بمواجهة منافس من الكيان الصهيوني.