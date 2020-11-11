عبد العالي عاصمي متقيّ يريد تحصيل الحلال

نسعد في هذه المرة أن تكون البداية من العاصمة، حيث قصدنا عبد العالي ، الذي قطف من حديقة العمر 38 زهرة.

هو رجل تكبّد مغبة الطلاق وانصراف زوجته السابقة إلى حال سبيلها، وهي تأخذ منه ابنه الوحيد.

تاجر له بيت خاص وحياة مستقرة لا تنقصها إلا امرأة صالحة، سنها بين 28 و 35 عاما.

يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، وشرطه أن تكون ماكثة في البيت، وهو يتعهد بأن يكون لها نعم الزوج والسند.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 100

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر