عبد العزير بلعيد : تطبيق المادة 7 و8 يكون من خلال الانتخابات

أعلن المترشح للرئاسيات عبد العزيز بلعيد أن الانتخابات هو الطريق الوحيد الديموقراطي للوصول إلى عمل سياسي نظيف.

وأضاف بلعيد عقب قبول ملف ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة أن تطبيق المادة 7و8 وإعطاء السلطة للشعب يأتي من خلال الانتخابات.

واكد عبد العزيز بلعيد أن الحل هو الانتخابات للخروج من الأزمة هو الانتخابات لأن الجزائر تعيش مشكل سياسي.

واضاف بلعيد ان الحل الوحيد والانسب للخروج من الازمة هو الانتخابات وإختيار رئيس جديد للبلاد لأن الجزائر تعيش مشكل سياسي.

واكد رئيس جبهة المستقبل أن طريق الانتخابات هو الحل من خلال اخيار رئيس الجمهورية وتطبيق المادة 7 و8 وإعطاء السلطة للشعب.

وإغتم ذات المترشح الفرصة للحديث عن برنامجه الذي يرتكز على الشباب والقطيعة مع الفسادـ ومع الاحتقار وكل الممارسات البليدة.

وفي ذات السياق قدّم عبد العزيز بلعيد شكره للمواطنين الذين وقفوا بجانبه، وساهموا في دخوله سباق الانتخابات.

كما وجه رسالة تهنئة للفرسان الاربع الذين دخل رفقتهم في سباق الوصول إلى قصر المرادية متمنيا أن تكون حملة إنتخابية نظيفة بينهم .

وكانت الهيئة المستقلة للإنتخابات قد اعلنت مساء اليوم رسميا عن أسماء المترشحين الخمس للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل .