عبد العزيز العنزي: “نتوقع الجاهزية التامة للجزائر مع انطلاق الألعاب العربية”

أبدى الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية العربية، عبد العزيز العنزي، ثقته في ضمان الجزائر لجاهزية كل المنشآت مع موعد انطلاق الألعاب العربية 2023.

وصرح العنزي، لتلفزيون “النهار”، خلال زيارته التفقدية بالجزائري العاصمة لبعض المنشآت المعنية باحتضان الألعاب العربية العربية.

“وقفنا على بعض المنشآت الرياضية لاحتضان هذه الألعاب، والتي تتواجد على اتم الاستعداد، والتحضيرات متواصلة”.

كما أضاف: “نتوقع مع موعد انطلاق هذه الدورة، أن تكون كل الأمور مضبوطة وفي أتم الجاهزية”.

وختم عبد العزيز العنزي: “لازلنا نعاين المنشآت كاملة، والقائمين على التحضيرات مشكورين على المجهودات المبذولة”.

يذكر أن الجزائر تحتضن الطبعة الـ15 للألعاب العربية، والمقررة في الفترة ما بين 5 إلى 15 جويلية المقبل.