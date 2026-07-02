عبد العزيز بلخادم: انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يتماشى مع سياق الإصلاحات التي تشهدها الجزائر

أكد رئيس الحكومة الأسبق، عبد العزيز بلخادم، الخميس، أن انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يتماشى مع سياق الإصلاحات التي تشهدها الجزائر.

وأكد بلخادم في تصريح له عقب أداء واجبه الانتخابي على مستوى المدرسة الابتدائية الغزالي المرادية بالعاصمة. أن ما تعيشه الجزائر من أحداث وإصلاحات يتطلب من المنتخب الذي هو مُؤتمن على ثقة الشعب. في تجسيد تطلعاته إلى تغيير يحول واقعه المعيشي نحو الأفضل. سواء تعلق الأمر بمراجعة القوانين بما يلاءم مقتضيات الساعة أو في مراقبة العمل الحكومي. مؤكدا أن النائب في المجلس الشعبي الوطني زيادة على كونه يشرع هو مُؤتمن على مراقبة العمل الحكومي.

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