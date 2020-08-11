عبد العزيز بلعيد:”تعزيز المسار الديمقراطي يتطلب مزيدا من الوحدة”

قال رئيس حزب “جبهة المستقبل”، عبد العزيز بلعيد، اليوم، إن تعزيز المسار الديمقراطي يتطلب المزيد من الوحدة من دون تغييب الأحزاب السياسية.

وأوضح بلعيد خلال كلمته في مبادرة قوى الاصلاح الوطني التي نظمت اليوم بفندق الأوراسي بالعاصمة، أن عدم الانخراط في مبادرة قوى الاصلاح الوطني سيترك الساحة لقوى لا علاقة لها مع السياسة.

مؤكدا في معرض تصريحه بأن حزبه لم يعتبر الرئاسيات السابقة هدفا على الإطلاق، بل وسيلة نحو دولة العدل والقانون والنهوض بالبلاد في كل الميادين.

وفي هذا السياق، قال بلعيد إن الانتخابات الرئاسية أفرزت انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد ونحن نأمل ان ينجح في مهمته وأن يقود قاطرة البلاد لتحقيق ما ينتظره الشعب.

وبخصوص مناقشة مسودة الدستور، كشف بلعيد مناشدة الحزب اتخاذ إجراءات جريئة، مؤكدا بأن “جبهة المستقبل” حضّرت هذه المبادرة لرأب صدع الساحة السياسية.

مشيرا إلى أن هذه المبادرة يجب أن تكون بلا شروط وأن تضع مصلحة البلاد أولا وأخيرا، وألّا تكون ذات حسابات سياسية ضيقة ولا تقصي أحدا، شاكرا في الختام مؤسسة الجيش حرصها على سلامة بلادنا .