عبد العزيز بلعيد: “إذا أراد الشعب الخامسة لبوتفليقة فسنباركها”

قال رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزي بلعيد أمس، إن حزبه يحترم إرادة الشعب الجزائري إذا أراد لبوتفليقة الإستمارار لعهدة أخرى في تسيير البلاد.

وأكد بلعيد وفي ندوة صحفية عقدها صبيحة اليوم على هامش الندوة الوطنية لجبهة المستقبل بقرية الفنانين، إن حزبه سيحترم إرادة الجزائريين مهما كانت.

كما دعا رئيس جبهة المستقبل إلى ضرورة تنظيم الرئاسيات في وقتها المحدد لها، والعمل على ضمان سيرها في شفافية تامة، ليكون للفائز بها الشرعية المطلقة.

وأضاف بلعيد بأنه ليس ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة أو اختياره من قبل الجزائريين، غير أنه ينبغي أن يكون ذلك وفق انتخابات نزيهة.

بالمقابل ثمن عبد العزيز بلعيد موقف الجيش الجزائري حيال الحياة السياسية، والذي التزم المصداقية والحياد.