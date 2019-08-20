عبد العزيز بلعيد: “الجزائر ستعيش أزمة اقتصادية واجتماعية إن لم نعجّل بالإنتخابات”

صرح رئيس حزب المستقبل عبد العزيز بلعيد، بأن الوصول لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت أكثر من ضروري.

حيث صرح بلعيد على هامش لقائه مع كريم يونس، بأن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد سينجر عنها أزمة اقتصادية فاجتماعية.

والسبيل لتجنب كل ذلك حسب الرجل الأول في حزب جبهة المستقبل، هو إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت.

وأكد بلعيد أن حزبه يحاور ولا يتفاوض من أجل إخراج البلاد من أزمتها السياسية فالهدف الوصول لحل توافقي شامل.

وأضاف بلعيد أن حواره مع لجنة الوساطة والحوار جاءت بهدف الوصول لانتخابات رئاسية تعطي شرعية للمؤسسات.