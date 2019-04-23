عبد العزيز بلعيد: “لم نحاور أشخاصا في الظلام والتعامل بقانون أعرج غير من لاشيء”

قال رئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، إن مشاركته في مشاورات السلطة، نابعة من صميم قناعته بضرورة محاورة المؤسسات الدستورية.

وأضاف بلعيد في منشور له على الفايسبوك، “المرحلة الإنتقالية نعرف متى تبدأ ولا نعرف متى تنتهي”.

وأكد رئيس حزب جبهة المستقبل، “نحن نفضل التعامل بقانون أعرج أفضل من أن لا يكون هناك قانون”.

وردا على الإنتقادات التي تلقاها المشاركون في اللقاء التشاوري، الذي نظمته السلطة، قال بلعيد، “نحن لم نحاور هيئات غير دستورية

وأشخاص في الظلام”، في إشارة إلى لقاءات بعض الأحزاب السياسية مع رموز النظام السابق في الخفاء،ومن كان مؤيدا لتأجيل الإنتخابات.