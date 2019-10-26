عبد العزيز بلعيد : نثق في مؤسسات الدولة ولا نشك في وقوف الشعب بجانبنا

صرح الراغب في الترشح عبر العزيز بلعيد انه الحل بيد الشعب، ونحن نثق في مؤسسات الدولة، ولدينا الثقة في ان يقف الشعب إلى جانبنا.

واوضح رئيس جبهة المستقبل أن الصحراء من أولويات برنامجه الانتخابي وهي الحديقة الجزائرية وليس الصحراء الجزائرية

وأضاف بلعيد ” أحمل هموم وآمال الشعب، جئنا ببرنامج طموح، لنظرتنا المستقبلية، أننا نغير مسار الجزائر، لأننا في مفترق الطرق”.

وفي ذات السياق شكر الراغب في الترشح كل الذين وقفوا معه ووضعوا ثقتهم فيه.

كما ترحم رئيس جبهة المستقبل على الفقيد الإعلامي علي فضيل الذي وافته المنية صبيحة الخميس الماضي عن عمر يناهز 63 سنة

هذا وقد أودع مساء اليوم السبت الراغب في الترشح عبد العزيز بلعيد ملف ترشحه رسميا امام اللطة المستقلة للإنتخابات