عبد العزيز بلعيد: “نحن ضد إقصاء أي شخص حتى نبني البلاد”

أكد رئيس حزب المستقبل، عبد العزيز بلعيد، اليوم الثلاثاء، أنه ضد إقصاء أي شخص، فالبلاد في وضع سياسي، يقتضي التشاور مع كل الأطراف، لبناء البلاد وإخراجها من الأزمة.

وقال رئيس حزب المستقبل، خلال لقاء جمعه مع منسق لجنة الحوار والوساطة، كريم يونس: ” عشنا مآسي كبيرة، واليوم كل الناس خائفة، ولكنني اليوم سعيد، لأننا تحررنا، وسنواجه كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي ستواجهنا”.

وأكد ذات المتحدث، أن حزبه ليس في صف المعارضة أو الموالاة، وأن لديهم موقفهم الخاص، وأنهم على استعداد للتشاور مع الجميع، لإخراج البلاد من الأزمة.