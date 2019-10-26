عبد العزيز بلعيد: نسعى لتغيير مسار الجزائر تغييرا إيجابيا

قال عبد العزيز بلعيد انه بعد اكتمال النصاب القانوني لترشحه للانتخابات الرئاسية، يشكر كل من ساهم في هذا العمل.

وعزى بلعيد العائلة الاعلامية في وفاة مدير مجمع “الشروق”، علي فوضيل، شاكرا مواكبة الإعلام لمسيرة حزبة السياسية.

وقال بلعيد أن برنامجه طموح يعتمد على الشباب، لتغيير مسار الجزائر تغيرا إيجابيا.

وقال أن الجزائر إما أن “تمشي” لإنتخابات رئاسية و تكون خطوة قوية إلى الأمام أو الدخول في مشاكل.

وأردف أن الانتخابات هي الحل الوحيد والديموقراطي للخروج من هذا المشكل السياسي الذي تعيشه الجزائر.

أملا في أن يكون الشعب الجزائري بجنب الحزب للوصول إلى الخروج بالجزائر من الازمة.

ووعد بإقامة تجمعات لشرح برنامجه الإنتخابي ، متمنيا من الاعلام ان يواكب هذا المسار.