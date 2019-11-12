عبد العزيز بلعيد: هكذا ناضلت لأجل الجامعة الجزائرية خلال التسعينيات

كشف المترشح للرئاسيات عبد العزيز بلعيد أن المؤسسات النقدية العالمية كانت تفرض على الجزائريين الكثير من القرارات.

وقال لقناة النهار أن قرارات المؤسسات النقدية العالمية مست حتى قطاع الجامعات، وقد وصل القرارات إلى ثمن الوجبة الغذائية في الجامعات.

كما قال أنه بعد 1994 و1995 ناضل لأجل فتح ملف الجامعة ككل مع الوزراء، فقد حارب من أجل رفع المنحة خاصة التخصصات التي تتطلب إمكانيات.

وقال أن تصنيف الجامعات الجزائرية عالميا لا يعني أنها متخلفة، بل هناك الكثير من الجامعيين الجزائريين إطارات في العالم.

وأردف أن مشكلنا هو مشكل تسيير وليس علمي، فلو استثمرنا في امكانياتنا فسنكون بخير.

وقال انه لا بد علينا نحن الجزائريين أن لا نحتقر بعضنا البعض، فالمدرسة والجامعة الجزائرية فيها كونت إطارات قادرة على تسيير الجزائر.