عبد العزيز بلعيد يؤدي واجبه الانتخابي في حسين داي بالعاصمة

أدى، المرشح عبد العزيز بلعيد، اليوم الخميس، واجبه الانتخابي الرئاسي، في العاصمة.

وقام، بلعيد، بالإدلاء بصوته في مدرسة الإخوة مختاري، في منطقة حسين داي بالعاصمة.