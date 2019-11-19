عبد العزيز بلعيد يعد بإستحداث منحة للبطالين تشمل كل الفئات والأعمار

وعد المرشح للرئاسيات المقبلة، عبد العزيز بلعيد، الشعب الجزائري، بأنه وفي حال إنتخابه، سيقوم بإستحداث منحة للبطالين، تشمل كل الفئات والأعمار.

وأضاف بلعيد، خلال تنشيطه لتجمع شعبي بغليزان، اليوم الثلاثاء، بأن المنحة ستشمل الصغير والكبير، والنساء خاصة منهم الماكثات بالبيت، والرجال.

وأكد ذات المتحدث، بأنه من المستحيل أن نصل لحل مشاكل فئة دون الأخرى، لذلك يجب التكفل بالجميع، خصوصا بالنساء الماكثات بالبيت، والتي هن بالآلاف، وكذا المتقاعدين والمقاومين الذين ضحوا في التسعينات.

واقترح المترشح، وضع خارطة وطنية للشغل، ليكون هناك عدل حقيقي في توزيع مناصب الشغل، وخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ودفع الشعب للعمل والإنتاج.

وذكر بلعيد بضرورة الإهتمام بكل الفئات، ومنهم الفلاحون، والذين لم يستفيدوا من الدعم، والذي كان يذهب للأغنياء، حسب قوله.

وشدد المترشح، بضرورة الإبتعاد عن الرشوة والمحسوبية في حل مشاكل البلاد، لأن هناك حلولا حقيقية.

هذه الحلول تأتي، بعمل وتكاتف وتضامن الجميع، لأن الجزائر بحاجة إلى الجميع، يضيف بلعيد.

ووعد المرشح للرئاسيات المقبلة، عبد العزيز بلعيد، بالعمل من أجل حل مشاكل كل الفئات، والعمل على المحافظة على خيرات البلاد.

مضيفا: “يجب أن نجعل الجزائري يشعر بأنه في أمان، وأنه شريك في تسيير البلاد”.